Josier Vilar é eleito presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro

Josier Vilar é o novo presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Ele foi eleito, nesta terça-feira (16), durante as eleições do Conselho Superior. A posse será apenas em junho, quando serão definidos os vice-presidentes.

Vilar disputou a eleição com o atual presidente interino da ACRJ, o advogado Daniel Homem de Carvalho, e venceu com 70% dos votos - 39 a 16. Setenta e seis membros estavam aptos a votar e 55 compareceram à votação. O mandato será de dois anos, até maio de 2025.

"Estou muito honrado de ter sido eleito presidente da Associação Comercial. Eu agora pretendo reunir todos os "rio maníacos" para juntos construirmos, a partir da Associação Comercial, um ambiente de negócios que seja atrativo para as pessoas viverem, trabalharem, empreenderem, investirem e visitarem", declarou o novo mandatário ao JORNAL DO BRASIL.

No dia 17, será realizada a Assembleia Geral com a participação dos Grandes Beneméritos, Beneméritos e Associados para deliberação sobre a eleição dos membros do Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Suplentes.

Quem é o eleito?

Josier é formado em medicina pela Universidade Federal Fluminense (UFF), tem Pós-Graduação em Gestão de Crise e Governança Corporativa pelo Ibmec, MBA pela Coppead-UFRJ e mestrado em Pneumologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Ele também é coautor do livro "Gestão em Serviços", da Editora FGV.

Possui mais de 25 anos de experiência profissional em gestão empresarial e atualmente é o presidente da Iniciativa FIS (Fórum Inovação e Saúde) – uma organização sem fins lucrativos, cujo propósito é consolidar o ecossistema da saúde, com foco na garantia de acesso a serviços de medicina de qualidade para toda população.

É benemérito e foi vice-presidente da ACRJ e presidente do Conselho Empresarial de Medicina e Saúde da Associação.

Conselho Superior

Também foi eleito o novo diretório do Conselho Superior: o presidente Ruy Barreto Filho; a vice Marta Arakaki; o diretor-secretário Marco Antônio Moreira Leite; além do vice-presidente de Conselhos Empresariais, Ricardo Salles. A posse também será apenas em junho.

Ruy é empresário com atuação no ramo industrial, produtor e exportador de café. Atualmente, dirige junto com a família a Fábrica Bhering, uma Usina de Ideias e Arte, cuja história data dos tempos do Império.

A Fábrica nasceu em 1880 e era uma indústria de chocolate, torrefação e moagem de café. Chegou a ser fornecedora de chocolates da Família Imperial Brasileira.

Ele também é benemérito da Associação Comercial do Rio de Janeiro; presidente da Câmara de Comércio Brasil Vietnã; diretor da Câmara de Comércio Brasil Rússia; diretor da Sociedade Nacional de Agricultura. Também é membro do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp.