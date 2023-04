No Sindicato dos Auditores

Auditores reunidos (Foto: Divulgação)

A diretoria do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do RJ esteve reunida nesta quarta-feira (25), em Brasília, com os deputados federais Gutemberg Reis (MDB/RJ), Chiquinho Brazão (União/RJ) e Chico Alencar (Psol/RJ), na foto.

Os auditores do Rio somam-se ao grande esforço de articulação política nacional com todas as carreiras de Estado da Administração Tributária em favor da aprovação da Reforma Tributária.

Os parlamentares receberam um documento elaborado pelo Pacto de Brasília, que abrange as representações associativas, sindicais e federativas dos servidores das administrações tributárias da União, Distrito Federal, Estados e Municípios.