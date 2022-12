Rio está pronto para o réveillon, diz prefeito Paes

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse hoje (30) que a cidade está pronta para receber moradores e turistas para a festa da virada, principalmente no tradicional réveillon da Praia de Copacabana, onde são esperados dois milhões de pessoas.

“A cidade está pronta. Copacabana é o centro dessa festa. Esse é o primeiro réveillon de verdade depois da pandemia. Temos que celebrar com muita intensidade. Vai ser uma festa linda, imperdível, o réveillon mais épico de todos”, disse, ao visitar o Palco Copacabana, na orla da praia.

Segundo o prefeito, Pelé será homenageado na festa da virada em Copacabana. Edson Arantes do Nascimento, que ficou mundialmente conhecido como Pelé, morreu ontem (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por falência múltipla de órgãos em decorrência de um câncer de cólon.

Mais cedo, representantes da prefeitura fizeram a vistoria das dez balsas do réveillon de Copacabana.

A partir das 18h desta sexta-feira (30), haverá proibição de estacionamento em diversas ruas de Copacabana e nos bairros vizinhos de Ipanema e Botafogo. Cerca de três mil vagas serão suprimidas. Os acessos ao bairro serão bloqueados a partir das 19h30 de sábado (31), exceto para ônibus e táxi. A partir das 22h, a interdição será total no bairro, onde só será possível chegar de metrô ou a pé.

A recomendação da prefeitura é que as pessoas se dirijam ao bairro por meio de transporte público, principalmente de metrô.

Dois palcos

Após dois anos de pandemia de covid-19, o réveillon na Praia de Copacabana terá dois palcos e 20 torres de som, além da tradicional queima de fogos com duração de 12 minutos. A festa da virada terá transmissão dos shows e da queima de fogos.

No Palco Copacabana, as atrações serão os cantores Zeca Pagodinho, Iza e Alexandre Pires, além da bateria da Grande Rio.

Já no Palco Carioca, Martnália, Preta Gil, as bandas Gilsons e Bala Desejo, e a bateria da Beija-Flor vão comandar a festa. Também haverá shows e queima de fogos nos bairros do Flamengo, Madureira, Penha, Ilha do Governador, Ramos, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Paquetá.

Pela manhã, representantes da Riotur, Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiros e da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE) fizeram a vistoria das dez balsas com os fogos de artifício para a festa deste sábado. As embarcações seguem amanhã, pela manhã, para Copacabana. (com Agência Brasil)