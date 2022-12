Prêmio Nise da Silveira será entregue na Alerj segunda-feira

A Assembleia Legislativo do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) entrega na segunda-feira (12), às 10h, no Plenário, o Prêmio Nise da Silveira, instituído no Parlamento fluminense para agraciar pessoas e instituições que se destacam na pauta da Saúde Mental. A honraria foi proposta através do Projeto de Resolução 616/2022, de autoria dos deputados Waldeck Carneiro (PSB), André Ceciliano (PT), Flávio Serafini (Psol) e Carlos Minc (PSB).

André Ceciliano, presidente da Alerj, um dos autores da iniciativa (Foto: Foto: Octacílio Barbosa/Alerj)

“É uma premiação anual instituída pelo Parlamento Fluminense para agraciar pessoas e instituições que se destacam na área de saúde mental em quatro categorias. É uma forma de homenagear estes profissionais e esta importante área da saúde. Sobretudo, valorizar a memória de Nise da Silveira e apoiar a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica, que precisam ser fortalecidas no próximo período, após serem bastante atacadas nos últimos quatro anos”, ressaltou Waldeck.



Os agraciados

I - Atuação em movimentos sociais na área de saúde mental:

- Núcleo Estadual do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial – NEMLA;

- Fórum Permanente dos Centros de Convivência do Rio de Janeiro;



II - Atuação em gestão na área de saúde mental:

- Alexander Garcia de Araujo Ramalho – Diretor do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira;

- Erika Pontes e Silva – Diretora do Instituto Nise da Silveira;



III - Atuação profissional na área de saúde mental:

- Luciana da Cruz Cerqueira – Psicóloga do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira;

- Vanessa de Araújo Xisto – Psicóloga da Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado;



IV - Atuação em ciência, pesquisa e produção de inovação tecnológica na área de saúde mental:

- Letícia de Oliveira – Professora titular da Universidade Federal Flumimense, Departamento de Fisiologia e Farmacologia, Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento;

- Malcolm dos Santos – Enfermeiro do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III) Maria do Socorro dos Santos.