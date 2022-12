Rio é a 5ª cidade com maior crescimento do PIB do Turismo no mundo

O Rio de Janeiro está entre as cinco cidades que tiveram o maior crescimento do PIB do Turismo no mundo. Estudo feito pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) mostra que o turismo carioca teve 9% de aumento em 2022, comparado com o ano de 2019. Com o crescimento, o Rio ocupa o quinto lugar mundial e o primeiro da América do Sul, atrás de Doha (Catar), Varsóvia (Polônia), Sanya (China) e Orlando (EUA). A redenção carioca é resultado de diversas ações da Prefeitura do Rio para estimular a cidade como um grande destino mundial.

O aumento da atividade turística na cidade impacta direta e indiretamente na economia, principalmente com a movimentação no setor de comércio e serviços. Prova dos avanços é que, no estudo, o Rio de Janeiro ficou à frente de cidades como Las Vegas, Miami (EUA), Joanesburgo (África do Sul) e Lisboa (Portugal).

“Estamos trabalhando constantemente em colaboração com diversas instituições públicas e privadas para alavancarmos cada vez mais o turismo no Rio. O retorno tem sido gratificante, os investimentos estão voltando e a cidade está ficando no topo do mundo. Este ano, com os dados de janeiro a setembro, já temos um incremento de meio milhão de novos turistas, comparando com 2021, por exemplo. Além disso, também temos a expectativa de um verão igual ao anterior da pandemia”, afirma o secretário de Turismo, Antônio Mariano.

As ações governamentais para obter este tipo de resultado estão voltadas para melhorias na infraestrutura turística, como acessibilidade, conservação de patrimônios, recuperação de pontos degradados e parcerias com outros órgãos públicos para segurança e atenção aos turistas.

Entre os destaques da Secretaria de Turismo estão a Escola Carioca de Turismo, em parceria com o Senac; o LabTUR, uma incubadora de ideias inovadoras para o turismo carioca; e o programa “Dias de Glória”, que tem o objetivo de remodelar o bairro da Glória, em parceria com a Secretaria de Conservação. Estes são exemplos de investimento que, direta ou indiretamente, melhoram a experiência do turista em nossa cidade.