Pesquisa: mais de 60% dos bares e restaurantes do RJ não conseguem repassar inflação aos consumidores

A retomada consistente do setor de bares e restaurantes do Rio de Janeiro tem sido ameaçada por dois fatores persistentes: inflação e o endividamento. É o que aponta o mais recente levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no RJ (Abrasel RJ) realizado com empresários do setor durante o mês de outubro.

A pesquisa indica que 61% dos bares e restaurantes do estado ainda não conseguiram realizar ajustes de preços de acordo com o crescimento da inflação. Destes, 30% fizeram aumentos abaixo da média nos últimos 12 meses e 33% não conseguiram realizar nenhum ajuste. Somente 8% disseram ter conseguido aumentar o cardápio acima do índice oficial.



"Vemos com preocupação o índice de quase dois terços dos bares e restaurantes do estado do Rio de Janeiro não conseguirem fazer reajustes de acordo com a inflação. A longo prazo, esta tendência pode significar uma diminuição dos estabelecimentos que conseguem realizar lucro. Esperamos que o poder público trabalhe para que a inflação de bebidas e alimentos não seja impeditiva para a recuperação do setor de alimentação fora do lar, que é o que mais emprega no Brasil", afirma Pedro Hermeto, presidente da Abrasel RJ.

A pesquisa mostrou também que, durante o mês de outubro, 54% das empresas tiveram lucro, enquanto 18% registraram prejuízo e 28% operaram em equilíbrio.

Endividamento preocupa, mas Copa do Mundo dá ânimo ao setor

O endividamento também segue sendo um fator de alerta para o setor, 78% dos bares e restaurantes do estado estão enquadrados no Simples Nacional. Entre estes, 70% disseram ter a perspectiva de se desenquadrar do regime fiscal diferenciado se não forem aumentados os limites hoje em vigor. Uma proposta de lei no Congresso muda o teto para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Os outros 30% afirmam que não seriam afetados pela mudança.

Quase um terço das empresas que estão no simples nacional (33%) está em atraso com o pagamento de parcelas

A pesquisa também detalhou os preparativos para a Copa do Mundo. Quase metade (45%) disse que irá passar os jogos da Copa do Mundo no estabelecimento. E 21% irão ambientar o estabelecimento com o tema futebol. Entre as iniciativas previstas, 52% disseram que irão realizar ações de marketing no período tendo a Copa como tema, 97% distribuirão brindes e 36% pretendem criar pratos ou drinks temáticos. Nem mesmo delivery deve ficar de fora: 28% preveem ações especiais para as entregas.