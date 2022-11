Alerj homenageia militares da Força Aérea Brasileira com Medalha Tiradentes

Em homenagem ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira (FAB), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realizou, na manhã desta segunda-feira (28), a entrega da Medalha Tiradentes - maior honraria concedida pelo Parlamento fluminense - a 14 militares da Aeronáutica, e agraciou outros seis com Moções de Aplausos e Congratulações. As comendas foram propostas pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), e pelos deputados Samuel Malafaia (PL), Alana Passos (PTB) e Marcelo Dino (União).

"Este é um tributo que nós prestamos não somente à FAB, mas também à Aeronáutica, com quem o Legislativo mantém uma relação colaborativa e de respeito. Ambas as forças de segurança cumprem uma brilhante missão em defesa da soberania do Estado do Rio e, acima de tudo, do país. Essa sintonia harmônica tem proporcionado significativos avanços em prol do estado e do bem-estar da população", disse Ceciliano. Em outubro deste ano, o parlamentar esteve na Base Aérea para receber a Ordem do Mérito Aeronáutico, a maior comenda da Força Aérea Brasileira (FAB), concedida a militares e personalidades civis que tenham prestado notáveis serviços ao país e à Aeronáutica.

A sessão solene, realizada no plenário da Assembleia Legislativa, contou com apresentações da Banda da Base Aérea do Galeão. Em nome de todos os agraciados, o Major Brigadeiro do Ar Márcio Bruno Bonotto agradeceu as homenagens e destacou a parceria entre a FAB e a Alerj. "Este ato enaltece e fortalece os laços de amizade entre a FAB e esta Casa, que defende e representa os interesses da população fluminense. Gostaria de expressar a minha felicidade em nome da FAB em manter viva a ligação histórica entre essas instituições de elevado prestígio no cenário estadual e federal. Agradeço a todos os parlamentares por toda a consideração e fidalguia nessa homenagem", comentou.

O deputado Samuel Malafaia destacou a importância de Santos Dumont na história da aviação brasileira e mundial. “Em todo aniversário da FAB, temos a honra de lembrar do valoroso brasileiro Santos Dumont, que em 23 de outubro de 1906, em Paris, fez o primeiro voo no 14 Bis, por ele projetado e testado. Esse evento deu origem aos maiores avanços que o mundo pôde empreender com a evolução da aviação civil e militar. Quero focar minhas palavras no legado histórico de abnegação, coragem e amor ao Brasil que foi nos deixado por homens como o pai da aviação, que ousou desafiar as limitações”, frisou.

“Eu me sinto muito feliz quando vejo a Assembleia repleta de militares, que vêm desempenhando um papel fundamental na condução da nossa história e do nosso Brasil. Estar aqui para entregar essas homenagens em alusão a essa data comemorativa é motivo de muita satisfação”, disse a deputada Alana Passos.

Já o deputado Marcelo Dino destacou a importância da segurança pública. “Sou policial militar e sei a importância que tem a segurança pública. Hoje, o maior problema que assola o nosso estado é exatamente a segurança. Para mim, é um momento ímpar homenagear estes militares, que têm um trabalho muito importante em proteger as nossas fronteiras”, pontuou o parlamentar.

Os homenageados foram os seguintes:

Medalha Tiradentes

Brigadeiro Engenheiro Alexandre Arthur Massena Javoski;

Brigadeiro do Ar Eduardo Miguel Soares;

Brigadeiro Intendente Marcelo Tenório de Carvalho;

Brigadeiro Engenheiro Alessander de Andrade Santoro;

Brigadeiro do Ar Maurício Carvalho Sampaio;

Coronel Aviador Silvestre Luiz Almeida Cerqueira;

Coronel Aviador Alessandro Barbosa Arrais de Oliveira;

Coronel de Infantaria Jupiaci Tadeu Martins Belo;

Coronel Aviador Eduardo Almeida da Silva.

Major Brigadeiro do Ar Márcio Bruno Bonotto;

Major Brigadeiro do Ar José Madureira Junior;

Major Brigadeiro do Ar Fernando Cesar da Costa e Silva Braga;

Major Brigadeiro do Ar Sérgio Barros de Oliveira;

Tenente Brigadeiro do Ar João Tadeu Fiorentini.

Moção de Aplausos e Congratulações

Tenente Coronel de Infantaria Marcos Vinicius Pires Brant;

Major Aviador Kayo Coelho Sant Anna;

Major Aviador Roberto Lopes Gomes;

Major Aviador Guilherme Guimarães Neto;

Major Intendente Núbia Fernandes Santiago;

SO QSS SAD Antônio Carlos Sardinha dos Santos.