Navio à deriva se choca com a ponte Rio-Niterói; via está interditada para perícia estrutural

A Ponte Rio-Niterói foi fechada, em ambos os sentidos, devido à batida de um navio à deriva no início da noite desta segunda-feira (14).



Um vídeo gravado de dentro de um carro mostra o momento em que a embarcação atinge a ponte, provocando um forte impacto.



Três rebocadores atuavam, por volta das 19h, para resgatar a embarcação. A Guarda Portuária e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foram para o local.



Especialistas avaliam a integridade da estrutura da ponte para a liberação do trânsito.



Sem poder atravessar para os municípios da Região Metropolitana que ficam do outro lado da ponte, os motoristas ficaram engarrafados no entorno, causando um transtorno na região.



A Ecoponte, concessionária que cuida da via, informou que, por medida de segurança, fechou os dois sentidos da Ponte Rio-Niterói, devido à colisão do navio na rodovia. Equipes de engenharia da concessionária seguem avaliando a situação sem previsão de reabertura da via.



O acidente ocorre em meio à mudança de tempo no Rio. Fortes ventos atingiram a cidade, que está em estágio de mobilização deste o início da tarde.



Segundo o Alerta Rio, houve registro de vento forte nos aeroportos do Galeão (57,4 km/h) e Santos Dummont (53,7km). (com agência Sputnik Brasil)