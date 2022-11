Oficina-Escola de Restauro do Palácio Tiradentes abre inscrições para workshop de marmorino

A Curadoria do Palácio Tiradentes promove, através da Oficina-Escola de Conservação e Restauro, o workshop de marmorino - técnica que reproduz a estética do mármore na produção e reforma de peças decorativas. Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de novembro. São 30 vagas divididas em duas turmas, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O curso oferece três aulas práticas presenciais, que vão da produção do revestimento ao seu uso nos processos de conservação. As aulas serão ministradas pelo especialista em restauro João Batista Teixeira e têm como público alvo servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), profissionais que atuem na preservação de patrimônios históricos, e autônomos da construção civil. O workshop é presencial e gratuito. As inscrições podem ser feitas até sexta (4).

Serviço: Workshop de marmorino da Oficina-Escola de Conservação e Restauro da Curadoria do Palácio Tiradentes / Professor: João Batista Teixeira / Público-alvo: Servidores da Assembleia Legislativa, profissionais que atuem na conservação, manutenção e preservação de patrimônios históricos e culturais e profissionais autônomos em geral da construção civil. / Carga horária: aulas teóricas e práticas presenciais. Total 12 horas/aulas / Vagas: 30 / Datas: 9, 10 e 11 de novembro de 2022 / Horário: Manhã: 8h àS 12h, Tarde: 13h àS 17h / Local: Palácio Tiradentes 1º andar sala de cursos da Oficina Escola - Avenida Presidente Antônio Carlos - Centro - Rio de Janeiro / A entrada no Palácio pela rua Dom Manuel s/n.