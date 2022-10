Presidente da Alerj é homenageado com maior honraria da Força Aérea Brasileira

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado André Ceciliano (PT), recebeu, nessa sexta-feira (21), a Ordem do Mérito Aeronáutico - maior comenda da Força Aérea Brasileira (FAB), concedida a militares e personalidades civis que tenham prestado notáveis serviços ao país e à Aeronáutica. A cerimônia foi realizada na Base Aérea do Galeão, na Zona Norte do Rio.

“É a Assembleia Legislativa, em nome dos parlamentares, que recebe essa honraria. Isso mostra o quão acertados foram esses últimos quatro anos de convivência pacífica e harmoniosa entre os Poderes e as instituições, pois tivemos uma participação ativa nessa aproximação. Pra mim, é uma honra estar na Base Aérea do Galeão recebendo essa comenda”, disse o parlamentar.

O encontro teve a apresentação da Banda de Música da Base Aérea do Galeão (BAGL) e a exibição de um vídeo em homenagem ao Dia do Aviador e ao Dia da Força Aérea Brasileira, ambos comemorados no dia 23 de outubro.

“Para nós da Base Aérea do Galeão é uma honra sediar a entrega dessa comenda aos homenageados e a uma figura tão importante do Legislativo, além de reafirmar essa relação tão próxima do Estado com a sociedade fluminense, que nos acolhe tão bem há 81 anos”, comentou o comandante da Base Aérea, coronel aviador Renato Alves de Oliveira.