Fórum da Alerj recebe prêmio ‘Honraria ao Mérito’ do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro

O Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro foi homenageado pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ) com a Honraria ao Mérito na categoria Contribuição Honorífica, aprovada por unanimidade. A solenidade de entrega do prêmio foi realizada na sede da entidade, na Tijuca.

Na justificativa, o presidente do CRA-RJ, Leonir Dal Pai, ressaltou que a homenagem se deve ao trabalho suprapartidário, independente, propositivo e visionário realizado pelo Fórum das Alerj em prol do desenvolvimento econômico-social do Estado do Rio.

“Esse reconhecimento é muito importante para o Fórum da Alerj, que este ano completou 19 anos de existência. No início eram 12 instituições. Hoje já são 70 entidades reunidas pelo Fórum para pensar juntas o crescimento econômico social e ambiental do estado. O grande segredo do Fórum da Alerj é colocar a sociedade civil organizada, academia e Parlamento juntos para conversar e pensar e agir em benefício do Rio de Janeiro, cada qual no seu papel. Esse prêmio é um estímulo para seguirmos adiante”, declarou a secretária-geral do Fórum, Geiza Rocha.