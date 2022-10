Alerj terá renovação de 45,7% das cadeiras na próxima legislatura

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) terá uma renovação de 45,7% a partir do ano que vem. A próxima Legislatura, determinada pelo resultado das eleições do último domingo (2), contará com 32 novatos e 38 reeleitos. Destaca-se o crescimento da bancada feminina, que passará a ter 15 mulheres – representando 21,4%. A posse dos novos integrantes da Alerj acontecerá em fevereiro de 2023.

A maior bancada será do PL, com 17 deputados. Em sequência, vem a bancada do União Brasil, com oito parlamentares, seguida pelo PT com sete, PSD com seis e PSol com cinco. O PP contará com 4 parlamentares e o Republicanos e o Solidariedade terão três deputados cada um. Os partidos com dois representantes na Alerj serão o PSB, PROS, MDB, PDT e Podemos. Já com um parlamentar cada estão os seguintes partidos: Avante, PMN, Patriota, Agir, PSC, PTB, PCdoB.

O deputado mais votado foi Márcio Canella (União), com 181.274 votos. O parlamentar chega ao seu terceiro mandato na Alerj e atualmente é o presidente da Comissão de Orçamento e líder do partido União Brasil. Tem sua base na cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. No município já foi vereador e vice-prefeito entre 2017 e 2018.

Outros seis eleitos tiveram votação expressiva, com mais de 100 mil votos. São eles: Douglas Ruas (PL), com 175.977; Renata Souza (PSol), com 174.132; Rosenverg Reis (MDB), com 131.308; Dr. Serginho (PL), com 123.739; Delaroli (PL), com 114.155 e Thiago Gagliasso, com 102.38.

Nestas eleições também houve crescimento da bancada feminina. Na próxima legislatura serão 15 mulheres, representando 21,4%. Em 2018, haviam sido eleitas 12 mulheres. Também foi eleita a primeira transsexual da história da Alerj. Dani Balbi (PCdoB) é doutora em literatura pela UFRJ e professora da Escola de Comunicação Social. Outro destaque feminino foi a eleição de Índia Armelau (PL), autodeclarada indígena, e Elika Takimoto (PT), autodeclarada asiática.

Comparando com a eleição de 2018, foram eleitos mais parlamentares autodeclarados pardos, pretos, indígenas e asiáticos. A Alerj terá 24 deputados que não se consideram brancos, ou seja, 34,2%. Destes, oito se declaram pretos e 24 pardos, além de Índia Armelau e Elika Takimoto. Em 2018, não foram eleitos asiáticos e indígenas, os pardos eram 14 e cinco se autodeclaravam pretos.

A partir de 2023, o deputado Carlos Minc (PSB) iniciará seu décimo mandato consecutivo, tornando-se o parlamentar mais antigo na Casa. Ele foi eleito pela primeira vez em 1985 e tem 71 anos. No Executivo, ocupou os cargos de Secretário de Estado de Meio Ambiente e Ministro do Meio Ambiente. É professor, economista, geógrafo e ambientalista.

Já o mais novo deputado será Andrezinho Ceciliano (PT), com 24 anos. Filho do atual presidente da Casa, o deputado André Ceciliano (PT), é estudante de direito e nasceu na cidade de Paracambi, na Baixada Fluminense. Os outros eleitos mais jovens são Dani Monteiro (PSol), com 31 anos, Vinícius Cozzolino (União), também com 31 anos, e Thiago Gagliasso (PL), com 33 anos.

Ao todo, 17 atuais deputados não conseguiram a reeleição ao cargo e nove deputados estaduais, que disputavam outros cargos, como senador e deputado federal, não foram eleitos. Atual parlamentar da Alerj, Max Lemos (PROS) foi eleito deputado federal. Já o também deputado estadual Thiago Pampolha (União) será vice-governador de Cláudio Castro (PL), reeleito para o cargo em primeiro turno. Não foram candidatos a cargo político nestas eleições os seguintes parlamentares: Anderson Alexandre (SDD); Eliomar Coelho (PSB); Sérgio Louback (PSC) e Luiz Martins (União).

Deputados eleitos

1 - Márcio Canella (União)

2 - Douglas Ruas (PL)

3 - Renata Souza (PSol)

4 - Rosenverg Reis (MDB)

5 - Dr. Serginho (PL)

6 - Delaroli (PL)

7 - Thiago Gagliasso (PL)

8 - Rodrigo Bacellar (PL)

9 - Elika Takimoto (PT)

10 - Giselle Monteiro (PL)

11 - Danniel Librelon (REP)

12 - Jair Bittencourt (PL)

13 - Filippe Poubel (PL)

14 - Valdecy da Saúde (PL)

15 - Samuel Malafaia (PL)

16 - Flávio Serafini (PSol)

17 - Vinicius Cozzolino (União)

18 - Val Ceasa (Patriota)

19 - Bruno Dauaire (União)

20 - Dani Balbi (PCdoB)

21 - Renato Machado (PT)

22 - Tia Ju (REP)

23 - Fábio Silva (União)

24 - Carlos Macedo (REP)

25 - Martha Rocha (PDT)

26 - Lucinha (PSD)

27 - Brazão (União)

28 - Índia Armelau (PL)

29 - Verônica Lima (PT)

30 - Carlos Minc (PSB)

31 - Andrézinho Ceciliano (PT)

32 - Renato Miranda (PL)

33 - Gustavo Tutuca (PP)

34 - André Correa (PP)

35 - Anderson Moraes (PL)

36 - Márcio Gualberto (PL)

37 - Rafael Nobre (União)

38 - Zeidan (PT)

39 - Léo Vieira (PSC)

40 - Dani Monteiro (PSol)

41 - Célia Jordão (PL)

42 - Cláudio Caiado (PSD)

43 - Rodrigo Amorim (PTB)

44 - Felipinho Ravis (SDD)

45 - Marina do MST (PT)

46 - Dr. Deodalto (PL)

47 - Tande Vieira (PROS)

48 - Dr. Pedro Ricardo (PROS)

49 - Vitor Júnior (PDT)

50 - Dionísio Lins (PP)

51 - Carlinhos BNH (PP)

52 - Guilherme Schleder (PSD)

53 - Alan Lopes (PL)

54 - Otoni de Paula Pai (MDB)

55 - Luiz Paulo (PSD)

56 - Franciane Motta (União)

57 - Filipe Soares (União)

58 - Chico Machado (SDD)

59 - Jorge Felippe Neto (Avante)

60 - Munir Neto (PSD)

61 - Carla Machado (PT)

62 - Eduardo Cavaliere (PSD)

63 - Giovani Ratinho (SDD)

64 - Thiago Rangel (Pode)

65 - Júlio Rocha (Agir)

66 - Arthur Monteiro (Pode)

67 - Professor Josemar (PSol)

68 - Jari (PSB)

69 - Yuri (PSol)

70 - Fred Pacheco Banda Dom (PMN)