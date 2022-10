Maior local de votação da cidade do Rio de Janeiro tem filas

Eleitores de algumas seções do maior local de votação da cidade do Rio de Janeiro enfrentaram filas na manhã deste domingo (2). O centro de convenções Expo Mag (antigo Sul América), no bairro da Cidade Nova, na região central, concentra 12.083 votantes.

Quando a reportagem esteve no local, por volta das 10h, havia filas em várias seções. Neide Maria reclamou da demora para votar. “Fiquei muito tempo em pé, esperando. Demorou muito, mais de 30 minutos”, disse.

Juliana Gregório disse que votou rápido, mas sua mãe, registrada em outra seção no centro de convenções, demorou cerca de 1 hora na fila. “É a primeira vez que, de manhã, está com essas filas para votar”, disse.

Na seção de Ana Lucia Ferreira havia filas, mas ela disse que não demorou muito para votar. “Tinha muita gente, mas estava andando rápido. Demorou uns 15 minutinhos. A cada ano que a gente vem votar, é um compromisso sério”.

O município do Rio de Janeiro tem 5 milhões de eleitores, 38,8% do eleitorado fluminense, de 12,9 milhões, e 3,2% do total nacional, 156 milhões. (com Agência Brasil)