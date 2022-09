Alerj aprova programa de estágio para alunos de licenciatura das universidades estaduais

O Estado do Rio poderá ter um programa de estágio para os alunos de licenciatura das universidades estaduais. É o que estabelece o Projeto de Lei 726/19, de autoria dos deputados Samuel Malafaia (PL) e Waldeck Carneiro (PSB), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta quinta-feira (15). O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

O estágio será realizado nas escolas de educação básica da rede pública vinculadas à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) ou à Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). O estágio também será assegurado a estudantes com deficiência, observadas as especificidades de cada caso. O Poder Executivo regulamentará a norma através de decretos.