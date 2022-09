Após cobrança da Alerj, Enel contrata eletricistas na região Noroeste do estado

A Enel Distribuição Rio abriu 156 novas vagas de empregos diretos para atuar no Noroeste Fluminense, após uma série de reuniões promovidas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) em que foram cobradas melhorias no sistema de fornecimento de energia elétrica para a região. A empresa informou que está revendo a prestação terceirizada de serviços, contratando colaboradores para realizar as atividades operacionais na companhia.

Em evento realizado em maio em Itaperuna pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio, órgão da Alerj, que discutiu a criação do Fundo Soberano, empresários locais reclamaram de cortes irregulares de energia, oscilações no fornecimento e até mesmo a falta de poda de árvores. A partir daí, a Alerj promoveu audiências da CPI da Energia Elétrica e reuniões, coordenadas pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), com a participação de representantes da concessionária, do Governo do Estado, de órgãos de defesa do consumidor, da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado (Agenersa) e empresários da área de cobertura da empresa. O objetivo foi cobrar soluções para os problemas apresentados, principalmente no atendimento ao setor industrial.

Na última segunda-feira (5), a Enel realizou o terceiro evento de boas-vindas para recepcionar 60 novos eletricistas contratados para atuar nas cidades de Itaperuna e Santo Antônio de Pádua. A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual.

“Esta é uma oportunidade maravilhosa para mim. Comecei debaixo, vim de família humilde. Sempre sonhei em ser alguém na vida. É uma oportunidade maravilhosa para crescimento, adquirir conhecimento e novas experiências”, disse o eletricista Antônio Carlos Correa, contratado pela companhia para atuar no munícipio de Santo Antônio de Pádua.

A contratação dos novos profissionais foi iniciada em maio. Para concorrer às vagas, os candidatos tinham que comprovar ensino médio completo, curso de eletricista de distribuição de energia elétrica, curso básico de NR-10, curso complementar (SEP) da NR-10, curso de trabalho em altura NR-35, habilitação de acesso a áreas de risco (HAR) e habilitação e condução de veículos. As etapas do processo seletivo foram feitas basicamente de forma online, com avaliação de certificados, testes de segurança e entrevistas individuais.