Cidade do Rio é finalista do prêmio ‘C40 Cities Bloomberg Philanthropies Awards 2022’

A cidade do Rio de Janeiro foi selecionada finalista da premiação C40 Cities Bloomberg Philanthropies Awards 2022, com o Plano Urbano Reviver Centro. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (19) pelo C40, grupo de grandes cidades mundiais empenhado em debater e combater as mudanças climáticas. A premiação celebra os projetos mais ambiciosos e impactantes do mundo no enfrentamento da crise climática. Concebido para promover a recuperação urbana, social e econômica da área central, o Reviver Centro é um dos 20 projetos escolhidos pela premiação, que este ano tem como tema “Unidos na Ação”. Os vencedores serão anunciados no C40 World Mayors Summit, em 19 de outubro, na cidade de Buenos Aires, Argentina.

O C40 Cities Bloomberg Philantropies Awards é dividido em cinco categorias: Unidos para acelerar a ação imediata em setores críticos; Unidos para limpar o ar que respiramos; Unidos no desenvolvimento da resiliência climática; Unidos para inovar; e Unidos na construção de um movimento climático. O Rio disputa a categoria Unidos para Inovar. As outras 19 cidades participantes são: São Paulo; Seattle, Irvine e Nova York, nos Estados Unidos; Addis Ababa, na Etiópia; Amsterdã, na Holanda; Pequim e Wuhan, na China; Dhaka North, em Bangladesh; Freetown, em Serra Leoa; Lima, no Peru; Lisboa, em Portugal; Região Metropolitana de Guadalajara, no México; Pune, na Índia; Quezon, nas Filipinas; Quito, no Equador; Renca, no Chile; Seul, na Coreia do Sul; e Tokyo-Kuala Lumpur, projeto de Japão e Malásia.

“O Reviver Centro é um programa inovador para recuperar o Centro do Rio do esvaziamento em que se encontrava. Nosso objetivo é estimular a retomada econômica, social e cultural da área. Estamos fazendo ações para atrair mais moradores e promover a diversidade de acesso à moradia. Em um ano, já temos mais de duas mil unidades residenciais entre licenças concedidas e pedidos de licenças. Este número é superior ao verificado ao longo dos últimos 10 anos”, afirmou o prefeito Eduardo Paes, que complementou “O Reviver conta ainda com um Distrito de Baixa Emissão para implementar ações para redução de emissões de Gases de Efeito Estufa. Vamos implementar, prioritariamente, ações como o incentivo ao transporte limpo, mobilidade ativa com a implantação de ciclovias, a requalificação urbana sustentável dos espaços públicos que impactarão na qualidade de vida da população. Estou muito feliz pelo nosso trabalho ser reconhecido pelo C40 e pela Bloomberg Philanthropies”.

Sancionado em 14 de julho do ano passado, o Reviver Centro quer contornar o esvaziamento progressivo da 2ª Região Administrativa (Centro e Lapa), potencializado pela pandemia do Covid 19. Com 5,72 km2 de área, a região concentra a maior rede de transporte público de alta capacidade da cidade e 800 mil empregos formais. Mas, por outro lado, possui a segunda menor densidade populacional do Rio, com apenas 41 mil moradores. O plano urbano estabelece diretrizes para a requalificação urbana e ambiental, e incentivos à reconversão e conservação das edificações existentes e à produção de unidades residenciais. A construção de novas moradias e a transformação de uso de prédios ociosos aproveitam o grande potencial de infraestrutura, colaborando na redução de deslocamentos de transporte e diminuindo a pressão para a expansão da malha urbana da cidade. Ao estimular o retrofit de edificações, o plano urbano aponta para o menor consumo de materiais pela construção civil, gerando impactos positivos em toda sua cadeia produtiva.

O plano urbano institui ainda o instrumento da Operação Interligada, com objetivo de estimular reconversões de prédios comerciais para residenciais e produzir soluções de habitação social no Centro. Empreendedores que executarem novos empreendimentos e projetos de retrofit no Centro poderão adquirir potencial construtivo na Zona Sul (Copacabana e Ipanema), Grande Tijuca e Zona Norte. Os recursos oriundos da Operação Interligada _ já foram arrecadados cerca de R$ 3 milhões _ serão investidos também em melhorias no Centro do Rio.

Também está em desenvolvimento, dentro do Reviver Centro, o programa de locação social, como alternativa para as famílias cuja fonte de renda e capacidade de pagamento não se enquadrem nas normas dos programas disponíveis. Além disso, está sendo planejado um programa de moradia assistida, como forma de amparar temporariamente pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, visando garantir a diversidade de rendas, bem como, a manutenção da população da região.

Para atrair novos negócios criativos e evitar a evasão dos negócios existentes, o Reviver inclui um Distrito do Conhecimento. E inclui ainda o Distrito da Vivência e Memória Africana, para garantir o reconhecimento e preservação dos espaços vinculados à História, Arqueologia e à Cultura africana e afro-brasileira na região.

Para o Rio, a escolha do Reviver Centro como finalista do concurso do C40 demonstra que o plano urbano tem importância não apenas para a autoestima do carioca e para economia da cidade, mas para toda a Região Metropolitana, uma vez que moradores de diversos municípios próximos convergem diariamente para o Centro do Rio. A região apresenta patrimônio histórico de importância nacional, com potencial de ampliar sua vocação turística. Essa perspectiva, associada à produção de moradias centrais e uma consequente nova gama de comércio e serviços, permite que Centro almeje um novo papel na cidade e na Região Metropolitana, mantendo seu protagonismo e referência.

Presidente do C40 Cities e prefeito de Londres, Sadiq Khan ressaltou o protagonismo das propostas finalistas. “Parabéns a todos os finalistas pela inscrição de seus projetos ousados e inovadores. Cidades, líderes locais e prefeitos estão assumindo o protagonismo no enfrentamento à emergência climática e, ao potencializamos essa ambição e visão, podemos ajudar cidades em todo o mundo a se tornarem mais verdes, justas e sustentáveis”.

O diretor executivo do C40, Mark Watts, destacou a presença de cidades latino-americanas na premiação, que reconhece um conjunto diversificado de ações locais que estão causando um forte impacto no mundo. “Os finalistas deste ano estão ajudando a promover ações climáticas inclusivas que beneficiam todos os moradores das cidades de forma equitativa. Seis dos projetos pré-selecionados estão na América Latina, destacando a liderança climática extraordinária da região, e serão apresentados ainda este ano no C40 World Mayors Summit”.

Michael R. Bloomberg, presidente do conselho do C40, enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para ambições e soluções climáticas e fundador da Bloomberg Philanthropies, disse que “prefeitos ousados e pragmáticos em todo o mundo estão apresentando soluções inovadoras para as mudanças climáticas, e é importante reconhecer seus sucessos. Os finalistas deste ano estão assumindo o protagonismo e, se outras autoridades públicas, em todos os níveis, seguirem seus exemplos, podemos melhorar a saúde pública, criar empregos e vencer a luta contra as mudanças climáticas”.

Jennifer Musisi, advogada, administradora pública, líder de cidades residente do programa Bloomberg Harvard City Leadership Initiative e jurada dos prêmios C40 Cities Bloomberg Philanthropies Awards, também parabenizou as cidades finalistas. “É inspirador ver tantas cidades fazendo investimentos inteligentes em ações climáticas, e estamos ansiosos para selecionar os vencedores. O júri parabeniza o C40 e a Bloomberg Philanthropies por reconhecer a liderança climática que incentivará os tomadores de decisão em todo o mundo a adotarem medidas para enfrentar a crise climática”.



Sobre o C40 Cities Climate Leadership Group

O C40 é uma rede de quase 100 cidades do mundo que estão trabalhando para concretizar as ações urgentes necessárias para enfrentar a crise climática e criar um futuro em que todos, em todos os lugares, possam prosperar. Os prefeitos das cidades participantes do C40 estão comprometidos em usar uma abordagem baseada na ciência e focada nas pessoas para ajudar o mundo a limitar o aquecimento global a 1,5 °C e desenvolver comunidades saudáveis, equitativas e resilientes. Por meio do Global Green New Deal (Novo acordo verde global), os prefeitos estão trabalhando em uma ampla coalizão de representantes dos trabalhadores, das empresas, do movimento juvenil para o clima e da sociedade civil para ir mais longe e mais rápido do que nunca.

O atual presidente do C40 é o prefeito de Londres, Sadiq Khan. O prefeito por três mandatos da cidade de Nova York, Michael R. Bloomberg, atua como presidente do conselho. O trabalho do C40 tem três financiadores estratégicos: Bloomberg Philanthropies, Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) e Realdania. Mais informações sobre a premiação e os projetos das cidades finalistas.