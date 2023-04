Lula vai anunciar na TV/Rádio reajuste anual do mínimo acima da inflação e isenção de IR para R$ 5 mil até 2026

O Dia Internacional dos Trabalhadores será celebrado com boas notícias à classe. Às 20h deste domingo (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará seu primeiro pronunciamento em cadeia de rádio e televisão desse terceiro mandato para anunciar o reajuste anual do salário mínimo sempre acima da inflação e a elevação gradativa da faixa de isenção de Imposto de Renda até chegar a R$ 5 mil em 2026, quando acaba seu mandato.

Ao longo de três minutos, Lula também confirmará que o salário mínimo passará dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir desta segunda-feira, 1º de maio. A assinatura da medida provisória deve ocorrer até esta segunda-feira (1º). O presidente promete enviar ao Congresso ainda este ano um Projeto de Lei para tornar permanente a regra que prevê acréscimo anual do mínimo.

Lula irá destacar que esta é a maior valorização do salário mínimo dos últimos seis anos, período em que não houve aumento real acima da inflação. A proposta do governo levará em conta a reposição inflacionária e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país dos últimos dois anos, fórmula que já era adotada nos primeiros governos do petista.

“Os trabalhadores são responsáveis pela riqueza do Brasil”, disse Lula em mensagem gravada no Palácio da Alvorada que vai ao ar na noite neste domingo.

Imposto de Renda

Também será anunciado a elevação da faixa de isenção de Imposto de Renda para R$ 2.640 já a partir de maio. Na sexta-feira (28), o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou que salários até esta faixa ficariam isentos do imposto. Na mensagem, o chefe do Executivo também vai reafirmar o compromisso de elevar gradualmente essa faixa de isenção até R$ 5 mil.

Como é a tabela hoje

Faixa 1: Até R$ 1.903,98: isento

Faixa 2: De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65: 7,5%

Faixa 3: De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05: 15%



Faixa 4: De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68: 22,5%

Faixa 5: Acima de R$ 4.664,68: 27,5%

A isenção é uma promessa de campanha de Lula e mira atrair a classe média, segmento da população que tem mais resistência ao petista. Depois de relançar programas sociais voltados aos mais pobres nos primeiros cem dias de governo, o Palácio do Planalto trabalha agora para colocar em prática uma série de ações que tragam reflexos econômicos a esse público, entre as quais está o aumento de faixas de isenção do IR.