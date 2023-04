Lula chega a Xangai, sua 1ª parada na visita à China (VÍDEO)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Xangai às 22h40 (11h40 no horário de Brasília), cumprindo sua primeira parada na visita à China.



A agenda do presidente para essa quinta (13), conta com o encontro com a ex-presidente, Dilma Rousseff, que agora está em Xangai após assumir a presidência do Banco do BRICS.

À tarde, Lula fará uma visita à fábrica da Huawei. A empresa já havia convidado o mandatário para conhecer as instalações da fábrica desde o primeiro momento em que sua viagem foi anunciada, conforme noticiado.

Em seguida, está prevista uma audiência seguida de um jantar com o secretário-geral do Partido Comunista.

No dia seguinte, o mandatário brasileiro seguirá para Pequim, onde encontrará seu homólogo e colega Xi Jinping. Com tudo que vem sendo ventilado, Lula e Xi devem assinar mais de 20 acordos bilaterais, e há chance do Brasil assinar um memorando de entendimento para sua entrada na iniciativa chinesa da Nova Rota da Seda.

Inicialmente, a visita do petista ao país asiático seria no fim de março, mas Lula foi diagnosticado com pneumonia e, por orientação médica, remarcou a viagem. (com Sputnik Brasil)