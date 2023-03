SEUS JUROS SÓ BENEFICIAM RENTISMO, AFIRMA GLEISI A CAMPOS NETO APÓS COPOM

Bruno Luiz - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), reagiu à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de manter a Selic, taxa básica de juros, em 13,75%. Em publicação no Twitter, ela voltou a atacar o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto.

“Roberto Campos, explica: como empresários podem captar recursos com os maiores juros do mundo? Como investir se o dinheiro aplicado rende 8% reais? Você não entendeu seu compromisso com o Brasil? Seus juros só beneficiam rentismo e quem não produz. Sua política monetária já foi derrotada”, disse Gleisi, logo após a reunião do Copom que manteve a Selic.

Campos Neto se tornou alvo de críticas reiteradas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e do PT, que iniciaram uma investida contra o banco para forçar a queda da taxa básica de juros.

Em entrevista terça à TV 247, o presidente da República disse que vai “continuar batendo” no BC para que “a gente possa reduzir a taxa de juros, para que a economia possa ter investimento”. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou hoje a jornalistas que Campos Neto presta um “desserviço” ao País e prometeu reação caso a Selic permaneça no patamar atual.