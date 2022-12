A futura ministra do Turismo, Daniela do Waguinho, anunciou em uma rede social que o ex-deputado Marcelo Freixo aceitou presidir a Embratur. Diz o texto: "Acabei de convidar o deputado @MarceloFreixo para presidir a EMBRATUR e me auxiliar a reconstruir o turismo brasileiro, reforçando nossa imagem junto aos mercados internacionais e, assim, atrair mais turistas para o Brasil. Convite aceito".