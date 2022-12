Governo Bolsonaro lamenta morte de Pelé: 'Lenda viva'

O governo Bolsonaro publicou nesta quinta-feira (29) uma homenagem ao ex-craque Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que morreu em decorrência de falência de múltiplos órgãos por conta do câncer.

"Pelé. Campeão dos campeões, lenda viva do nosso tempo. Perfeição do futebol; o Rei era quase sinônimo de sua terra natal. Gerações futuras se lembrarão dele como um cavalheiro fora de campo, e um mago dentro dele; o épico camisa 10, imortalizado pela sua genialidade", diz o início da nota, que foi publicada em inglês.

De acordo com o governo federal, o "Rei do Futebol" foi "o único a ter vencido a Copa do Mundo três vezes, em 1958, 1962 e 1970, tendo vencido a primeira aos 17 anos".

O comunicado lembra ainda que Pelé foi "eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional, e jogador do século pela FIFA, tendo marcado o recorde de 1.281 gols em 1.363 jogos".

"Pelé foi chamado pelo time do Senhor para jogar nos campos verdes do paraíso. Descanse em paz, nosso poderoso herói brasileiro. Deus abençoe sua família e seus amigos próximos no luto, enquanto o mundo se enluta com eles. Lendas vivem para sempre. Vida longa a Pelé, o maior de todos os tempos", finaliza o governo.

Bolsonaro, por sua vez, ainda não se pronunciou em suas redes sociais sobre a morte do "Rei do Futebol", o maior jogador da história