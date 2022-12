Presidente Lula presta homenagem ao rei

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou um longo texto em homenagem ao tricampeão mundial pela Seleção Brasileira Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morto nesta quinta-feira (29).

"Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol", escreveu o presidente eleito em sua conta de Twitter.

Lula afirma que, quando jovem, tinha "raiva" do craque de futebol porque ele sempre "massacrava" o time pelo qual torce, o Corinthians, de São Paulo.

À época, Pelé jogava no Santos (sediado no interior do estado do Sudeste brasileiro). (com Sputnik Brasil)