Bolsonaro se prepara para sair do país rumo aos EUA antes do fim do mandato

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se prepara para viajar para os Estados Unidos, nesta semana, antes do término de seu mandato.

A viagem não foi confirmada oficialmente pelo Palácio do Planalto, mas os preparativos já estão sendo tomados.

Na manhã desta quarta-feira (28), um avião de Presidência da República decolou com destino a Orlando, na Flórida. Tradicionalmente, o avião parte para o destino dias antes, para preparação de viagens, em destinos do presidente.

Mais cedo, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) uma autorização concedida a uma agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para que viaje a Miami, também no estado da Flórida, no intuito de compor a equipe de segurança "de familiar" de Bolsonaro.

Anteriormente, foi dito nas redes sociais que Bolsonaro deixaria o país para passar uma temporada no resort de Mar-a-Lago, de propriedade do ex-presidente dos EUA Donald Trump, que também fica no estado da Flórida.

A viagem do presidente visaria a evitar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro.

Bolsonaro, até o momento, não reconheceu a derrota para Lula no segundo turno das eleições. Ele também vem resistindo às orientações de aliados para que compareça à cerimônia da passagem da faixa presidencial. (com agência Sputnik Brasil)