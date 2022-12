Participação de representantes de mais de 120 países aumenta preocupação com a posse de Lula

Thaís Rodrigues - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu o porte de arma em todo o Distrito Federal para garantir a segurança durante a O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu o porte de arma em todo o Distrito Federal para garantir a segurança durante a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocorre no domingo. A proibição começa a valer a partir das 18h desta quarta-feira (28) e se estende até a próxima segunda-feira (2).

A futura primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, em coletiva de imprensa, confirmou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai desfilar em carro aberto durante a cerimônia de posse. Havia uma preocupação relativa à segurança de Lula. Janja ressaltou que ainda não há confirmação se o veículo utilizado vai ser o tradicional Rolls-Royce, pertencente à Presidência da República. “Parece que ele foi danificado na última posse”, disse.

“Por uma questão de segurança, nós vamos reter um pouco essa informação de onde ele (Lula) irá sair. Será feito o trajeto de carro aberto, posso confirmar isso para vocês”, complementou.

Após tentativas de terrorismo em Brasília na semana do Natal, o governador do DF, Ibaneis Rocha, afirmou que todo o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Polícia Civil (PC) estarão disponíveis para garantir a segurança da posse.

Visitantes e delegações

“Pessoas de mais de 120 países estão confirmando a participação na posse do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva”, foi o que afirmou Rosilene Corrêa, a coordenadora, pelo Distrito Federal, responsável por receber as delegações e alojá-las em Brasília. A posse do presidente eleito acontece no domingo, dia 1 de janeiro de 2023.

A Alma Preta Jornalismo já havia mostrado quais os principais chefes de Estado já confirmados até agora. Segundo Rosilene, além das pessoas estrangeiras, Brasília vai comportar visitantes dos 27 estados da federação. É possível que esta seja a posse mais grandiosa da história do Brasil. De acordo com a organização, as delegações chegam ao DF por volta do dia 30 de dezembro.

“Estamos finalizando o mapeamento dessas caravanas que estão chegando e estão cadastradas para fazer a distribuição dessas pessoas nos locais estipulados”, disse Rosilene.

De acordo com a dirigente, todos os hotéis da capital federal já estão lotados para a posse. Além disso, o Governo local disponibilizou diversos pontos de alojamentos para aqueles que queiram dormir em barracas: o Estádio Nacional Mané Garrincha, o Pavilhão do Parque da Cidade, Escolas Públicas do Plano Piloto, Universidade de Brasília

Como será a posse

O Congresso Nacional divulgou o roteiro da posse de Lula. A cerimônia na sede do Legislativo é a primeira etapa. Chefes de Estado e de Governo ficarão no Anexo 1 do Senado Federal, enquanto autoridades e convidados se reunirão no Salão Branco do Congresso Nacional, conhecido como Chapelaria.

Lula e seu vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), sairão em cortejo da Catedral Metropolitana de Brasília às 14h30 em direção ao Congresso Nacional. Segundo a futura primeira-dama, Janja da Silva, o tradicional desfile em carro aberto será realizado. Coordenadora dos preparativos da posse, ela afirmou que a expectativa é de que mais de 300 mil pessoas compareçam ao evento. Telões serão instalados para que o público acompanhe as cerimônias protocolares.

Lula deverá se pronunciar após a assinatura do Termo de Posse, seguido pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A previsão é de que às 16h20 o presidente saia do Congresso em direção ao Palácio do Planalto, onde subirá a rampa para receber a faixa presidencial.

O secretário de Cultura do PT no Distrito Federal, Yuri Franco, declarou que os eventos culturais para a celebração da posse não vão contar apenas com o palco principal. O Festival do Futuro começa ainda pela manhã com artistas de Brasília e região, cortejo de culturas populares e, após, o pronunciamento do presidente à nação. Haverá shows de artistas como BaianaSystem, Chico César, Duda Beat, Gaby Amarantos, Johnny Hooker, Martinho da Vila, Pabllo Vittar e a futura ministra da Cultura Margareth Menezes.