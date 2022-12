PM-DF encontra mochila suspeita em Brasília; helicópteros sobrevoam hotel de Lula

Eduardo Gayer e Sofia Aguiar - A Polícia Militar do Distrito Federal encontrou nesta terça-feira, 27, por volta das 16 horas, uma mochila suspeita no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília. A PM acionou a Operação Petardo para apurar o risco de ser uma bomba. Neste momento, o hotel em que o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado, no Setor Hoteleiro Sul, é sobrevoado por helicópteros.

Planos para posse de Lula são mantidos apesar de ataque frustrado



O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), afirmou nesta terça-feira (27) que o roteiro da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente, em 1º de janeiro, será mantido, apesar da descoberta de um plano terrorista para tentar impedir a troca de poder.

Em entrevista coletiva, Dino disse que "não serão pequenos grupos extremistas que vão emparedar as instituições da democracia brasileira". "Não tem espaço para isso no Brasil", acrescentou.

Segundo informações da imprensa brasileira, Lula estaria cogitando trocar um carro aberto por um veículo fechado e blindado no desfile de posse por temor de eventuais ataques, mas o presidente eleito ainda não se pronunciou.

No último sábado (24), o bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, foi preso por instalar um artefato explosivo em um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília.

Frequentador do acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro diante do quartel-general do Exército, Sousa admitiu que pretendia instaurar o "caos" para levar à decretação de estado de sítio no Brasil e a uma intervenção militar das Forças Armadas.

Também nesta terça, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse esperar que o acampamento em frente ao Exército seja desmobilizado antes da posse de Lula. "O Exército vem cuidando disso diariamente", garantiu. (Ansa)