Em 1ª viagem internacional após a posse, Lula participará de cúpula de bloco abandonado por Bolsonaro

Presidente tomará posse em janeiro e no fim do mês seguirá para território argentino, a fim de retornar a presença do Brasil na Celac, grupo do qual Bolsonaro suspendeu a participação brasileira há dois anos atrás

[Lula] De olho na política internacional Credit... Foto: reprodução