Como deve ser a composição dos 37 ministérios do governo Lula; veja nomes cotados

Eduardo Gayer - O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoverá um rearranjo da máquina pública federal ao turbinar o número de ministérios dos atuais 23 para 37. O número foi confirmado há pouco pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. As mudanças contemplam, por exemplo, a divisão dos ministérios da Economia em quatro, da Infraestrutura em dois e do Desenvolvimento Regional em outros dois.

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI), segundo fontes, deixará de ser uma pasta da Esplanada. A Secretaria de Comunicação Social (Secom), por outro lado, vai ganhar status de ministério, como no governo Dilma Rousseff (PT).

De acordo com Rui Costa, Lula deve anunciar ministros ao longo da semana. O presidente eleito tem adiado o anúncio da próxima leva do primeiro escalão para tentar um acordo com o Congresso Nacional. O Centrão tem cobrado espaço na Esplanada para aprovar a PEC, que abre espaço fiscal no Orçamento para o cumprimento de promessas da campanha petista. O petista, contudo, quer evitar a entrega das pastas mais importantes para não cair em “toma lá, dá cá” antes mesmo de tomar posse.

Até o momento, Lula já confirmou seis ministros: Fernando Haddad (Fazenda), José Múcio Monteiro (Defesa), Rui Costa (Casa Civil), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Margareth Menezes (Cultura).

Outras nomeações são consideradas iminentes, como a do deputado federal reeleito Alexandre Padilha (PT-SP) para o Ministério das Relações Institucionais, responsável pela articulação política; e a do procurador da Fazenda Jorge Messias para a Advocacia-Geral da União (AGU).

Veja, na tabela abaixo, como deve ficar a estrutura da Esplanada e os ministeriáveis ventilados para assumi-las, bem como os que já foram anunciados por Lula.

Ministérios do governo eleito



PASTA MINISTRO (A)/MINISTERIÁVEIS



1 Advocacia-geral da União Jorge Messias (sem partido)



2 Agricultura Carlos Fávaro (PSD-MT)



3 Agricultura Familiar Edegar Pretto (PT-RS)



4 Alimentação Saudável Pedro Uczai (PT-SC)



5 Casa Civil Rui Costa (PT-BA, já anunciado)



6 Cidades Guilherme Boulos (Psol-SP), Renan Filho (MDB-AL)



7 Ciência e Tecnologia Márcio França (PSB-SP)



8 Comunicações Paulo Pimenta (PT-RS), Paulo Bernardo (PT-PR), Edinho Silva (PT-SP)



9 Controladoria-geral da União Vinícius Marques (sem partido)



10 Cultura Margareth Menezes (sem partido, já anunciada)



11 Defesa José Múcio Monteiro (sem partido, já anunciado)



12 Desenvolvimento Social Simone Tebet (MDB-MS); Tereza Campello (PT-SP)



13 Desenvolvimento, Indústria e Comércio Marcelo Ramos (PSD-AM)



14 Direitos Humanos Silvio Almeida (sem partido)



15 Educação Camilo Santana (PT-CE)



16 Esportes Orlando Silva (PCdoB-SP)



17 Fazenda Fernando Haddad (PT-SP, já anunciado)



18 Gestão Esther Dweck



19 Igualdade Racial Martvs Chagas (PT-MG)



20 Integração Nacional Elmar Nascimento (União-BA)



21 Justiça Flávio Dino (PSB-MA, já anunciado)



22 Meio Ambiente Marina Silva (Rede-SP), Izabella Teixeira



23 Minas e Energia Eduardo Braga (MDB-AM), Renan Filho (MDB-AL), Elmar Nascimento (União-BA)



24 MulheresLuciana Santos (PCdoB-PE)



25 Pesca Altemir Gregolin (PT-SC)



26 Planejamento Esther Dweck, Wellington Dias (PT-PI)



27 Portos e Aviação Márcio França (PSB-SP)



28 Povos Originários Sônia Guajajara (Psol-SP)



29 Previdência Marília Arraes (PT-PE)



30 Relações Exteriores Mauro Vieira (sem partido, já anunciado)



31 Relações Institucionais Alexandre Padilha (PT-SP)



32 Saúde Nísia Trindade



33 Secom Edinho Silva (PT-SP); Rui Falcão (PT-SP)



34 Secretaria-geral da Presidência Márcio Macedo (PT-SE), Paulo Teixeira (PT-SP), Emídio de Souza (PT-SP)



35 Trabalho e Emprego Luiz Marinho (PT-SP)



36 Transporte Alexandre Silveira (PSD-MG)



37 Turismo Pedro Paulo (PSD-RJ)