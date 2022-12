Lula se reúne com militares que devem assumir o comando das Forças Armadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nessa sexta-feira (16) com os militares que foram indicados pelo futuro ministro da Defesa, Jorge Múcio Monteiro, para assumir o comando das Forças Armadas.



Participaram do evento o almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire, cotado para comandar o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o general Julio Cesar de Arruda, que deve assumir o comando do Exército, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, cotado para a Marinha, e o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, cotado para a Força Aérea.

Os nomes foram indicados pelo ministro Jorge Múcio e devem ser nomeados por Lula assim que o petista assumir a presidência.



Múcio foi anunciado como futuro ministro da Defesa pelo presidente eleito na última sexta-feira (9) junto aos titulares de Fazenda (Fernando Haddad), Relações Exteriores (Mauro Vieira), Casa Civil (Rui Costa) e Justiça (Flávio Dino).



Na terça-feira (13), o ex-ministro Aloizio Mercadante foi anunciado como o futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (com agência Sputnik Brasil)