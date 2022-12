Brasil retomará relações com América Latina e África, diz futuro chanceler

O futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quarta-feira (14) que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva vai retomar as relações com os países da América Latina, como a Venezuela, e com a África.

Durante coletiva de imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, o embaixador reforçou também que as discussões sobre a entrada do país na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico serão mantidas.

O governo eleito também irá sugerir que a realização da próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP) seja realizada no Brasil. "O presidente [Lula] me pediu e me orientou que eu traga o Brasil de volta à cena internacional", declarou Vieira, acrescentando que "será uma política de reconstruir pontes".

De acordo com o futuro ministro, o pontapé inicial será "com nossos vizinhos sul-americanos". "Em seguida, que também é nosso ambiente próximo, a América Latina em geral. Ele também pediu que eu retomasse todos os programas de cooperação com a África", contou.

Vieira explicou também que durante o novo mandato haverá o reforço nas relações bilaterais com os aliados comerciais do Brasil, como os Estados Unidos, a China e a União Europeia (UE).

Lula, inclusive, viajará para os EUA, China e Argentina ainda no primeiro trimestre de 2023.

Já em relação à COP, o diplomata garantiu que a administração Lula tomará as medidas para que o Brasil seja o país-sede já a partir de 1º de janeiro.

Por fim, o próximo chanceler anunciou o nome de Maria Laura da Rocha para a Secretaria-Geral do Itamaraty, número dois no comando da pasta. Esta será a primeira vez que uma mulher ocupará o cargo.

Além disso, Vieira, que já liderou o mesmo ministério durante o governo de Dilma Rousseff (PT), entre 2015 e 2016, escolheu o ministro Ricardo Monteiro como seu chefe de gabinete. (com agência Ansa)