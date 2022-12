Comandante da FAB parabeniza militares indicados por Lula e elogia sucessor

Lavínia Kaucz - O comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), Carlos de Almeida Baptista Júnior, desejou “felicidades” aos próximos comandantes das Forças Armadas definidos na última quinta-feira, 8, pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Oficializadas as escolhas dos próximos comandantes das Forças Armadas, registro meu desejo de muitas felicidades e realizações em suas missões”, escreveu o comandante em suas redes sociais.

Baptista Júnior elogiou seu sucessor, Marcelo Damasceno, a quem chamou de “amigo”, e disse que o comando da FAB terá um “líder nato, profundo conhecedor de todos os assuntos e com uma visão gerencial apurada”. O comandante disse ainda que sua “torcida e apoio serão permanentes.”

A manifestação do comandante ocorre um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro (PL) dizer que o destino das Forças Armadas está nas mãos de seus apoiadores. “Nada está perdido. O final, somente com a morte. Quem decide meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês”, afirmou ontem, em frente ao Palácio da Alvorada, a bolsonaristas que contestam a eleição de Lula e pedem intervenção militar.

Além de Damasceno, Lula indicou Júlio César Arruda para o Exército e o almirante Marcos Olsen para a Marinha. Os nomes foram escolhidos em conversa com o futuro ministro da Defesa, José Múcio, anunciado por Lula ontem.