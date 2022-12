Moro recorre a Bolsonaro para que PL desista de cassação; sem sucesso

Partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL entrou com pedido junto à Justiça Eleitoral pela cassação do mandato do senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR).



A solicitação está sob segredo judicial, mas integrantes da legenda disseram que o pedido foi feito no Paraná, com o respaldo do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. Moro venceu as eleições e em segundo lugar ficou Paulo Martins (PL).

A expectativa do partido é de que, numa eventual cessação de mandato, por supostas irregularidades cometidas pela campanha de Moro, que teriam como base a manifestação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná - que apontou falhas na prestação de contas do ex-juiz, Martins seja empossado senador.

Diante deste cenário, Moro teria recorrido a Bolsonaro para pedir ao mandatário que tente convencer Valdemar a desistir da ação.

Segundo a coluna de Lauro Jardim em O Globo, Moro alegou, inclusive, que toparia se filiar ao PL para que o mandato fique na legenda. Entretanto, nenhum dos dois apelos foi levado em consideração pelo presidente do PL, afirmam aliados.

Se a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) movida pelo diretório estadual da legenda prosperar, a sigla ganha mais um senador, passando a ter 17 parlamentares no Senado. (com agência Sputnik Brasil)