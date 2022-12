Coligação de Lula pede inelegibilidade de Bolsonaro ao TSE por ‘uso da máquina pública’

Rayssa Motta - A coligação Brasil da Esperança, do presidente eleito Luiz Inácio Lula Da Silva (PT), entrou nesta quinta-feira, 8, com duas ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar tornar o presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível. A primeira ação acusa Bolsonaro de abuso de poder político e econômico. A campanha de Lula afirma que o presidente usou a máquina pública para impulsionar a candidatura à reeleição.

A ação lista a ampliação de programas sociais no período eleitoral, a antecipação de parcelas dos benefícios e o lançamento de linhas de crédito e renegociação de dívidas.

Veja as medidas questionadas:

- Antecipação dos repasses do Auxílio-Brasil e do Auxílio-Gás durante o segundo turno;

- Inclusão de 500 mil famílias no Auxílio-Brasil em outubro;

- Antecipação do auxílio para caminhoneiros e taxistas;

- Relançamento do programa de negociação de dívidas "Você no azul";

- Anúncio da liberação de uso do FGTS futuro para financiar imóveis;

- Aumento de R$ 1 bilhão dos subsídios ao programa Casa Verde e Amarela;

- Anúncio de crédito para mulheres empreendedoras;

- Crédito Consignado do Auxílio-Brasil;

- Ampliação no número de concursados da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Os advogados da campanha de Lula afirmam que o governo lançou um 'pacote de bondades' com dinheiro público para promover a campanha bolsonarista.

"Tem-se por evidente, ao menos, indícios de interferência no pleito de 2022 e de ausência de isonomia com os demais candidatos à presidência da República. E tal interferência se dá por meio de abuso de poder político e abuso de poder econômica", afirmam.

A segunda ação aponta abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social. O processo cita investidas do presidente para tentar colocar em dúvida a segurança das urnas e a legitimidade do processo eleitoral.

"Bolsonaro valeu-se da condição de Presidente da República do Brasil, figura de máximo poder no âmbito do Poder Executivo Federal, para promover reiterados ataques à segurança das urnas eletrônicas, com a disseminação da falsa ideia de que as urnas eletrônicas são fraudáveis, hackeadas e manipuladas por terceiros; ataques pessoais às autoridades do Poder Judiciário e falsa narrativa de que as decisões proferidas atendem à interesses pessoais; descredibilizarão do sistema eleitoral brasileiro como um todo, gerando instabilidade nas bases democráticas do Estado Brasileiro; e utilizar o poder do cargo público para tentar impedir as pessoas de votarem", diz um trecho do documento.