Haddad diz que Lula vai se reunir com Biden nos EUA antes da posse

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reunirá com o mandatário da Estados Unidos, Joe Biden, antes de tomar posse do cargo em 1º de janeiro, segundo informou o ex-ministro Fernando Haddad nessa quarta-feira (30).



“Estou otimista com o Brasil, há um choque de credibilidade com a eleição do Lula. Ele está chamando muito a atenção dos investidores estrangeiros, pude constatar isso na viagem ao Egito e a Portugal. O presidente terá encontro com o presidente Biden antes da posse, nos EUA", declarou.



Questionado sobre a possibilidade de Lula visitar a China antes de assumir a presidência, Haddad confirmou que há um convite formal, mas considerou que não haverá tempo para uma viagem tão longa.



"Talvez Estados Unidos e Argentina sejam duas viagens possíveis", completou.



O presidente argentino, Alberto Fernández, visitou Lula em São Paulo um dia após sua vitória eleitoral.



O encontro com Biden vem sendo preparado há muito tempo e, na próxima semana, o assessor de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, vem se encontrar com Lula em visita ao Brasil.



Por enquanto, as duas viagens internacionais de Lula após a vitória nas eleições de 30 de outubro foram para a COP-27, no Egito, e para Portugal. (com agência Sputnik Brasil)