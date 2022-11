Bolsonaro participa de formatura de cadetes na Aman

O presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou mudo e saiu calado do primeiro evento público ao qual compareceu após a derrota na eleição presidencial, na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), neste sábado (26), em Resende (RJ): a cerimônia de formatura de aspirantes a oficial do Exército.

A Turma Bicentenário da Independência tem 395 Cadetes, sendo 362 homens e 33 mulheres. Deste total, 10 são oriundos de Nações Amigas, entre elas, República de Camarões, Guiana, Honduras, Panamá, Peru e Vietnã, sendo que esta é a primeira vez que uma Cadete do sexo feminino de Nações Amigas se formou na Aman. Seu nome é Ghazmin Lucero Surichaqui, do Peru.

Além do presidente Bolsonaro, estavam presentes o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio de Oliveira e o comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes.

O presidente Jair Bolsonaro não saiu do palanque para cumprimentar os formandos, nem fez selfies e fotografias com eles, como de costume nas cerimônias anteriores na Aman, e nem falou aos cadetes. (com Agência Brasil)