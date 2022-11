Flávio Dino: Achamos deplorável que o PL pratique a litigância de má -fé

Débora Álvares e Eduardo Gayer - O senador eleito Flávio Dino classificou como “deplorável” a ação apresentada nesta terça pelo PL, do presidente Jair Bolsonaro, em que o partido pede a anulação da eleição deste ano alegando falhas nos modelos mais antigos de urnas eletrônicas.

“Achamos deplorável que um partido político como o PL pratique litigância de má-fé. O PL deve ser punido”, afirmou o ex-governador do Maranhão, que mencionou o artigo 80 do Código de Processo Civil. “A ação estapafúrdia a começar pelo óbvio: seriam anuladas a eleição de todos os deputados, senadores e governadores”, completou.

Dino também afirmou que a ação do PL “alimenta o espírito antidemocrático, de violência”, referindo-se aos protestos em frente a quartéis-generais e bloqueios de estradas de pessoas inconformadas com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele destacou ainda que os protestos têm repercussão direta na segurança dos estados, dizendo que viaturas estão sendo retiradas do patrulhamento de rotina para manter a ordem nas mobilizações.

Segundo o senador, que integra o grupo de trabalho da Justiça e Segurança Pública da transição, a questão mais imediata é “a garantia da lei e da ordem nas estradas”. Está prevista para amanhã uma reunião com os comandantes das Polícias Militares, de quem Dino disse que serão ouvidas sugestões.