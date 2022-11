Valdemar Costa Neto procura STF e diz que age contra urnas por exigência de Bolsonaro

Depois de afirmar publicamente que o relatório encomendado pelo PL sobre a segurança das urnas eletrônicas apontou falhas em 250 mil e que pediria a revisão da apuração dessas urnas, Valdemar Costa Neto procurou nos bastidores ministros do Supremo e do TSE nesSa segunda-feira (21) para dizer que acredita na higidez do sistema eleitoral e que só está tomando tal iniciativa porque Jair Bolsonaro exige, informam os jornalistas Malu Gaspar e Rafael Moraes Moura em "O Globo".

Segundo o presidente do PL afirmou a esses magistrados, em conversas que visavam a produzir uma espécie de blindagem particular contra represálias dos dois tribunais, ele está sob forte pressão de Bolsonaro.

Vinte e três dias após ser derrotado nas urnas por uma margem de 2,1 milhões de votos, Bolsonaro ainda não desistiu de tumultuar a transição, e agora aposta suas fichas no relatório encomendado pelo PL a uma consultoria chamada Instituto Voto Legal. (com Brasil 247)

Vídeos da ex-mulher de Costa Neto circulam no Twitter

Maria Cristina Mendes Caldeira gravou recado ao ex-marido direto dos Estados Unidos, onde mora. O conteúdo é nitroglicerina pura

POR INFORME JB

Isso é incêndio no parquinho?

A Maria Christina Mendes Caldeira resolveu expor as mazelas do seu ex-marido Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro.

E sobrou para a Michelle também.

Sequência de 4 vídeos





Vídeo 2









Vídeo 3









Vídeo 4