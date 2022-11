PT entra com queixa-crime no STF contra Augusto Nardes, do TCU, após áudio golpista

Parlamentares da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados protocolaram, na noite dessa segunda-feira (21), uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), por suas declarações em mensagem de áudio a empresários do agronegócio.



No documento, os deputados solicitaram à presidenta do STF, Rosa Weber, que o procurador-geral da República, Augusto Aras, seja instado a investigar e adotar providências legais com relação a supostos crimes cometidos por Nardes.



Os parlamentares também pedem a adoção de medidas administrativas, civis e penais cabíveis para identificar com urgência grupos que estariam "disseminando ódio e estimulando violência" contra o resultado eleitoral.



Além disso, sugerem que o Supremo avalie a presença de elementos que justifiquem o "afastamento imediato" de Augusto Nardes do seu cargo por sua "conduta antidemocrática".



No áudio vazado, Nardes disse "estar acontecendo um movimento muito forte nas casernas" brasileiras e que "é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos do que isso", para um "desenlace bastante forte na nação".

O texto enviado pelos parlamentares ao STF fala em "flagrante demonstração" de apoio a "movimentos golpistas" do ministro do TCU em seu áudio vazado. O documento afirma que Nardes tem "aversão à Constituição" e um "projeto de cooptar representante do setor do agronegócio, contra as estruturas de Estado para pavimentar o caminho do autoritarismo".



Os deputados apontam ainda que o ministro demonstrou "todo seu desprezo pelas instituições" ao apoiar "insurreições criminosas" e "ataques ao Estado Democrático de Direito".



A queixa-crime é assinada pelo líder da bancada do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), e os deputados Alencar Santana Braga (SP), Elvino Bohn Gass (RS), Paulo Pimenta (RS) e Paulo Teixeira (SP).

Após a repercussão negativa do áudio, Nardes decidiu tirar uma licença médica nesta segunda-feira (21), afastando-se do seu cargo temporariamente. (com agência Sputnik Brasil)