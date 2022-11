Vídeo: veja o momento em que Bolsonaro soube que perdeu a reeleição

O vídeo do 'perdeu, não amola'. A jornalista Hildegard Angel publicou em seu perfil no Instagram vídeo do momento em que o presidente Bolsonaro ouviu William Bonner anunciar a vitória do presidente Lula na última eleição presidencial. Assista

Certo da vitória, Bolsonaro estava rodeado de apoiadores Credit... Reprodução