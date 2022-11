Lula faz exame de rotina em SP e descobre inflamação na garganta

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi submetido neste sábado (12) a exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo.

Segundo boletim médico, Lula foi diagnosticado com "alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe", caracterizada por manchas brancas que geralmente são benignas.

O petista ainda passou por ecocardiograma, tomografias gerais do coração e do pulmão e exames de sangue. Os indicadores de todos os exames foram considerados normais e "seguem mostrando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011".

O presidente eleito foi atendido pelos médicos Roberto Kalil Filho, Artur Katz e Rubens Brito. A avaliação clínica multidisciplinar é realizada antes do petista viajar na próxima segunda-feira (14) para o Egito, onde participará da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. (com agência Ansa)