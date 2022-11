COP27: Lula se reúne com enviados do clima de EUA e China

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu nessa terça-feira (15) com os enviados para o clima dos Estados Unidos, John Kerry, e da China, Xie Zhenhua, à margem da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, no Egito.

Os encontros foram realizados a portas fechadas, na véspera de o petista iniciar sua agenda pública em Sharm el-Sheikh.

Segundo a assessoria de Lula, o presidente eleito reforçou sua intenção de incluir o país novamente nos debates sobre meio ambiente e questões globais sem negacionismo sobre o aquecimento do planeta.

"Me reuni agora há pouco com JohnKerry, dos EUA, e Xie Zhenhua, da China, que representam seus países, as duas maiores economias do mundo, no debate climático na COP27", escreveu o petista no Twitter.

Me reuni agora há pouco com @JohnKerry, dos EUA, e Xie Zhenhua, da China, que representam seus países, as duas maiores economias do mundo, no debate climático na #COP27.



????: @ricardostuckert pic.twitter.com/njuGN0WkRK — Lula (@LulaOficial) November 15, 2022

Em seu primeiro dia na conferência pelo clima, Lula teve encontros com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com quem defendeu tirar o Bolsa Família do teto por quatro anos, e com outros senadores.

Além disso, ele conversou por telefone com o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e se reuniu com a deputada federal eleita (Rede-SP) e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. "O Brasil será uma força positiva para enfrentar os desafios globais. É isso que viemos dizer na COP27, com Marina Silva e outros representantes da luta ambiental no país. Seremos motivo de orgulho para o mundo", acrescentou em outra publicação. (com agência Ansa)