Arquivos dos computadores do Planalto são apagados por questões de 'segurança'

Funcionários do setor de tecnologia do Palácio do Planalto emitiram um comunicado informando que o sistema antivírus da área de informática havia detectado “uma ameaça” e que, por isso, os computadores da sede do Executivo Federal teriam que ser formatados. A iniciativa, porém, causou desconfiança entre os próprios servidores do Palácio do Planalto.

ESCANDALOSO! Computadores do Palácio do Planalto foram todos apagados por suposta "ameaça" digital. Começou a destruição de provas pelos bolsonaristas! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) November 11, 2022

“O aviso foi recebido com estranheza por alguns destinatários, especialmente por ter sido disparado dias depois da derrota eleitoral de Jair Bolsonaro. O motivo é óbvio: em razão da tal ameaça detectada, com a suposta necessidade de formatar os computadores, arquivos importantes poderiam ser deletados”, diz a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles.

Ainda segundo a reportagem, a mensagem informava que a suposta ameaça seria decorrente de um software tipo malware, que danifica arquivos e o sistema operacional dos computadores. O comunicado também destacava que “em alguns casos” arquivos foram criptografado e que a orientação era para formatar os equipamentos e reinstalar o sistema operacional padrão. (com Brasil 247)