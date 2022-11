Alckmin anuncia novos nomes para a equipe de transição; Mantega vai integrar área de Planejamento

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou na tarde dessa quinta-feira (10) novos nomes que vão integrar a equipe de transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na área de Comunicação, foram anunciados: Paulo Bernardo, ex-ministro das Comunicações; o ex-deputado Jorge Bittar; o ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações Cezar Alvarez; e Alessandra Orofino, especialista em economia e direitos humanos.



Na área de Direitos Humanos, foram anunciados: a deputada Maria do Rosário (PT-RS); o advogado Silvio Almeida; o doutor em economia Luis Alberto Melchetti; Janaína Barbosa de Oliveira, do movimento LGBTQIA+; Rubens Linhares Mendonça Lopes, do setorial Pessoa com Deficiência; e o deputado estadual Emidio de Souza (PT-SP).



Na área de Igualdade Racial, foram anunciados: Lina Mino Gomes, ex-ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos; Givânia Maria da Silva, quilombola e doutora em sociologia; o educador Douglas Belchior; o advogado Thiago Tobias; Ieda Leal; Martvs das Chagas, secretário de Planejamento de Juiz de Fora (MG); e Preta Ferreira, dos movimentos negro e por moradia.

Na área de Planejamento, Orçamento e Gestão, foram anunciados: o ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff (PT) Guido Mantega; o deputado federal Enio Verri (PT-PR); a economista e professora Esther Duek; e Antônio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon).



Na área de Indústria, Comércio e Serviços, foram anunciados: o ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto; o executivo da Embraer Jackson Schneider; Rafael Luchesi, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); e o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM).



Na área da Pequena Empresa, foram anunciados: André Ceciliano (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ); Paulo Okamoto, ex-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária; e Paulo Feldman, professor da Universidade de São Paulo (USP).



Na área de Políticas para Mulheres, foram anunciadas: Anielle Franco, jornalista e diretora do Instituto Marielle Franco; a economista Roseli Faria; Roberta Eugênio, mestre em direito; a professora Maria Helena Guarezi; Eleonora Menicucci, ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres; e Aparecida Gonçalves, ex-secretária nacional da Violência contra a Mulher.



Anteriormente já haviam sido confirmados: a senadora Simone Tebet (MDB), que será responsável por coordenar a área social com Márcia Lopes, Tereza Campello e André Quintão; Aloizio Mercadante, como coordenador do grupo técnico do gabinete de transição; Floriano Pesaro, como coordenador-executivo do gabinete de transição; Jorge Rodrigo Araújo Messias, como coordenador jurídico; o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), como coordenador da equipe de desenvolvimento regional; Henrique Paim, ex-ministro da Educação de Dilma, como coordenador da área de educação; o senador Humberto Costa (PT-PE), como coordenador da área da Saúde; e Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, como coordenadora da articulação política do gabinete de transição.



Na área econômica da equipe, foram anunciados: André Lara Resende e Persio Arida, dois dos criadores do Plano Real; Guilherme Mello, que trabalhou como assessor da área econômica na campanha de Lula; e Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda de Dilma. (com agência Sputnik Brasil)