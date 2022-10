Tarcísio é eleito governador de São Paulo

O engenheiro e ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi eleito governador de São Paulo neste domingo (30) com 55,34% dos votos, superando seu adversário, Fernando Haddad (PT), que alcançou 44,66% do eleitorado, com 93,86% das urnas apuradas.



Freitas é o primeiro governador de São Paulo não eleito pelo PSDB desde 1995 — a partir da redemocratização, apenas o MDB conseguiu derrotar os tucanos no estado mais rico da federação. A vitória eleitoral histórica sobre Haddad contrariou as principais pesquisas de intenção de voto no primeiro turno, quando Freitas, aliado do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PL), venceu o candidato petista com 42,3% dos votos (cerca de 9,9 milhões de eleitores). Já Haddad teve 35,7% dos votos (cerca de 8,3 milhões de eleitores) na primeira volta.



Nascido na capital fluminense, em 1975, o engenheiro e oficial do Exército Tarcísio Gomes de Freitas é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e pelo Instituto Militar de Engenharia (IME). Atuando na área de engenharia do Exército Brasileiro, Freitas serviu na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah) entre novembro de 2005 e junho de 2006 como chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia.

O governador eleito de São Paulo deixou a carreira militar em 2008 e se tornou funcionário público federal na Controladoria-Geral da União (CGU). No mesmo ano, Freitas foi apontado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) como diretor-executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).



Em 2016, o engenheiro foi nomeado secretário da Coordenação de Projetos da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos (PPI) à frente do programa de privatizações, concessões e desestatizações. Já no governo Bolsonaro, Freitas se tornou ministro da Infraestrutura, cargo que o alçou à entrada na política e abriu caminho para a vitoriosa candidatura ao governo de São Paulo. (com agência Sputnik Brasil)