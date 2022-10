Lula vota, diz que hoje é melhor dia da sua vida e critica Zambelli

Eduardo Gayer - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste domingo (30) em coletiva de imprensa, após votar, que hoje, segundo turno das eleições, é o melhor dia da sua vida. Em meio à tensão política no País, o petista criticou a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP), que ontem correu armada na região dos Jardins após se desentender com um eleitor de esquerda.

Para Lula, a atitude de Zambelli foi "degradante", "cena grotesca" que lembra o Velho Oeste e "não corresponde ao Brasil que queremos". "Deputada andar armada e sair correndo atrás de cidadão não é civilizado", disse o ex-presidente. 'Para quem gosta da democracia e do respeito, foi gesto agressivo e desnecessário".

Ao criticar a bolsonarista, Lula lembrou as agressões verbais sofridas por Marina Silva (Rede-SP), deputada federal eleita, chamada de "vagabunda" em um restaurante em Belo Horizonte. "Em vez de ela puxar arma e sair correndo atrás, igual à deputada, ela foi na Justiça prestar depoimento. É assim, de forma civilizada, que deve se comportar alguém", declarou o petista.

Lula renovou compromisso de, se eleito, combater a fome e restabelecer a harmonia no Brasil, unindo bolsonaristas e petistas."Quero que famílias e vizinhos voltem a conversar", afirmou o candidato, que pediu um dia de paz. "Que as pessoas votem com sua consciência", acrescentou. "Hoje, o povo está definindo um modelo de vida. Será dia especial para a história do País".

Em nova sinalização de que não pretende disputar a reeleição, se eleito, Lula afirmou que já votou muito em si e deseja votar em outras pessoas.