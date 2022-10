Ipespe: Lula vence com 53% dos votos válidos

Plínio Teodoro - Pesquisa Ipespe divulgada nesta terça-feira (25) mostra que Lula (PT) segue firme na liderança e venceria o segundo turno das eleições presidenciais, se fosse hoje, com 53% dos votos válidos contra 47% de Jair Bolsonaro (PL).

O índice é idêntico ao divulgado pelo instituto na semana passada e também dos dados divulgados pela AtlasIntel nesta segunda-feira (24)

Nos votos totais, tanto Lula quanto Bolsonaro oscilaram um ponto para mais desde a última pesquisa. O petista passou de 49% para 50% e o atual presidente de 43% para 44%. Brancos e nulos são 4% e indecisos 2%.

Na pesquisa espontânea, quando não são mostrados os nomes dos candidatos, Lula marca 47% contra 43% de Bolsonaro. Brancos e nulos são 5%, mesmo índice dos indecisos.

A terceira pesquisa Ipespe no segundo turno, realizada em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel), ouviu 1,1 mil eleitores entre os dias 22 e 24 de outubro via telefone. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos e o índice de confiança de 95,45%. Registro no TSE: BR-08044/2022.