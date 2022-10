TSE manda apagar posts que ligam Lula ao tráfico por boné com sigla 'CPX'

Lavínia Kaucz - O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mandou, nessa segunda (24), o Twitter tirar do ar publicações que associam o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao tráfico de drogas em razão de um boné com a sigla boné com a sigla "CPX" que o petista usou em visita ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Segundo a campanha de Lula, a sigla é uma abreviação da palavra "complexo".

Foram alvos da decisão posts do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), da deputada Carla Zambelli (PL-SP), dos deputados eleitos Nikolas Ferreira (PL-MG) e Mário Frias (PL-SP), entre outros apoiadores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

“Não se trata de exercício legítimo da liberdade de expressão, pois os representados acabam por prejudicar indevidamente a honra e a imagem do candidato ao utilizar de expressivo capital digital para associar o candidato Lula ao crime organizado em período crítico das eleições, no qual a disseminação de desinformação acontece com extrema velocidade e alto potencial danoso", escreveu o ministro.

O ministro fixou o prazo de 5 horas para a remoção das publicações, sob pena de R$ 50 mil por dia.