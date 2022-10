Cinegrafistas da Globo são agredidos por bolsonaristas na frente da casa de Roberto Jefferson

Bolsonaristas que se aglomeraram na frente da residência de Roberto Jefferson agrediram um cinegrafista da InterTV, afiliada da Rede Globo. Comportaram-se como marginais, a exemplo do ex-parlamentar que estava entrincheirado se negando a acatar a ordem de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

E o pior: após 6 seis horas de sua chegada ao local, onde foi recebida a tiros e granadas, a Polícia Federal não cumpriu a ordem de prisão. Teria recebido ordens para não ir adiante no estrito cumprimento da lei, antes de uma tentativa de negociação que seria conduzida pelo ministro da Justiça.

A cada minuto de demora crescia a suspeição de que PF esteve sendo manipulada em função de interesses políticos. E assim, lamentavelmente, desmoralizada.





Cinegrafista da Globo agredido por bolsonaristas em frente a residência de Roberto Jefferson pic.twitter.com/IrEjzYvnQ5 — Agenda do Poder (@agendadopoder) October 23, 2022