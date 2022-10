Michelle e Damares se reúnem com venezuelanas do 'pintou um clima' em Brasília

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e a ex-ministra e senadora eleita Damares Alves (PP-DF) se reuniram nessa segunda-feira (17) com duas venezuelanas ligadas à família das meninas apontadas como garotas de programa pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), em uma entrevista a um podcast.



O encontro ocorreu em uma casa no Lago Sul de Brasília e foi mediado pela embaixadora Maria Teresa Belandria, representante no Brasil do autoproclamado presidente da Venezuela, Juán Guaidó.



A agenda teve como objetivo dissipar a polêmica em torno da declaração de Bolsonaro. Em princípio, a família resistiu à proposta do encontro, previsto para ocorrer na noite do último domingo (16). Porém, nesta segunda-feira, a família decidiu que gostaria de ser ouvida por Michelle. Também esperavam receber um pedido de desculpas da primeira-dama.



O plano traçado para o encontro também incluía a gravação de um vídeo junto com a família. Porém, a família não concordou com a gravação, para evitar a exposição. Às duas venezuelanas que foram ao encontro, Michelle e Damares disseram que a expressão "pintou um clima", usada por Bolsonaro, não tinha conotação sexual.



O caso envolvendo a declaração de Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas se tornou um espinho em sua campanha à reeleição. A polêmica começou após circular nas redes sociais um vídeo de uma entrevista dada por Bolsonaro na última sexta-feira (14), ao programa "Paparazzo Rubro-Negro".



Na entrevista, Bolsonaro citou o encontro ocorrido durante um passeio de moto e apontou as meninas como garotas de programa. As meninas, no entanto, tinham recebido naquele dia uma ação social, voltada para estética e bem-estar.



"Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas; de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. Pintou um clima, voltei, 'posso entrar na tua casa?' Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando num sábado para quê? Ganhar a vida", disse o presidente.



A declaração de Bolsonaro vem repercutindo até hoje nas redes sociais, desencadeando uma onda de acusações de pedofilia contra Bolsonaro. Na madrugada de domingo, ele decidiu gravar uma 'live' para se defender das acusações. No vídeo, Bolsonaro acusou o PT de distorcer sua fala e disse que sempre combateu a pedofilia. (com agência Sputnik Brasil)