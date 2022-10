Merval joga a toalha em relação a Moro e diz que ele deu atestado de parcialidade

O jornalista Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras, jogou a toalha em relação ao ex-juiz suspeito Sergio Moro, que foi transformado em herói pelo grupo de comunicação da família Marinho durante a campanha midiática pela prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Merval, "a presença dele no debate prova que o alvo dele sempre foi o Lula". Ou seja, Moro deu ontem um atestado de sua parcialidade nos processos. Veja abaixo. (com Brasil 247)

Vai ter bolsonarista se jogando da borda da terra plana depois desse comentário do Merval sobre o Moro ao lado do Adolf no #DebateNaBand ???????? pic.twitter.com/5Yj6tLbqs3 — George Marques ????????? (@GeorgMarques) October 17, 2022

"A presença de Sergio Moro ao lado de Bolsonaro no debate da Band é o que, efetivamente, caracteriza a volta do criminoso à cena do crime", publicou o jornalista Joaquim de Carvalho. Outro jornalista, Reinaldo Azevedo, também criticou a presença de Moro ao lado de Bolsonaro no debate. Veja: