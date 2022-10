João Amoêdo, do partido Novo, declara voto em Lula

Painel S.A./Folha - Fundador e ex-presidente do Partido Novo, João Amoêdo vai votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição. Segundo ele, o histórico do governo de Jair Bolsonaro (PL) e o resultado do primeiro turno, que fortaleceu a base de apoio bolsonarista no Congresso, fazem com que o presidente represente um risco "substancialmente maior" neste momento. Ele desistiu de anular o voto também diante de fatores como as falas de Bolsonaro sobre aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para 16, que compara a manobras de Hugo Chávez na Venezuela e de Viktor Orbán na Hungria. Amoêdo espera receber críticas no Novo, mas afirma que o partido não prevê restrições à manifestação de seus filiados em situações como a atual.